SON DAKİKA | Balıkesir ve çevre illerden hissedilen deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi... Balıkesir ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin İstanbul'dan da hissedildiği ifade edildi. AFAD, depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Balıkesir ve çevre illerden hissedilen deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi: AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 20.51’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntının çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.9

AFAD depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu açıkladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sarsıntının 9.64 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Ayrıntılar geliyor

deprem Balıkesir
