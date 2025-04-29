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Son dakika | Banka hesaplarındaki akış dudak uçuklattı! Dolandırıcı çete çökertildi: Onlarca tutuklama var

Son dakika haberi: Dolandırıcı organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. M.F.T.’nin elebaşılığını yaptığı çeteye 8 ilde operasyonlar düzenlendi. Örgütten 41 kişinin hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunduğu belirlendi.

Son dakika | Banka hesaplarındaki akış dudak uçuklattı! Dolandırıcı çete çökertildi: Onlarca tutuklama var
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.’nin elebaşılığını yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından gelişmeyi "Hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı" sözleriyle duyurdu.

Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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