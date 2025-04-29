Son dakika | Banka hesaplarındaki akış dudak uçuklattı! Dolandırıcı çete çökertildi: Onlarca tutuklama var

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.’nin elebaşılığını yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından gelişmeyi "Hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı" sözleriyle duyurdu.

Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Hesaplarında 1 Milyar 398 Milyon TL para akışı bulunan Dolandırıcı Organize Suç Örgütü Üyesi 41 şüpheli yakalandı"



Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.’nin elebaşılığını yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 41 şüpheli yakalandı.

⛔ 38'i… pic.twitter.com/vbLEKFdoAS