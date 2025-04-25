Son dakika | Başkent Moskova'da şüpheli ölüm! Araç patladı, üst düzey Rus yetkili can verdi

Son dakika haberi: Rusya başkent Moskova'da yaşanan olayla sarsıldı. Reuters'ın aktardığına göre üst düzey bir Rus yetkili, Moskova’da patlayan araçta hayatını kaybetti.

Öte yandan APA'nın yerel Telegram kanallarına dayandırdığı haberine göre, Moskova'da bir konutun bahçesinde park halindeki bir araç patladı.

İlk değerlendirmelere göre patlamanın araç içindeki bir bomba ya da gaz tüpünden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Aracın tavanının tamamen parçalandığı, cesedin de tamamen yandığı belirtildi.