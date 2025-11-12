HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bein Sports'u oyuncak silahla basmıştı! Tutuklandı

Bein Sports binasını oyuncak silahla basan Kemal S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bein Sports'u oyuncak silahla basmıştı! Tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Sarıyer'de TV8-beIN Sports binasına oyuncak silahla giren Kemal S. (42) olay yerine polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürülmüştü.

Bein Sports u oyuncak silahla basmıştı! Tutuklandı 1

"BEN DE BUNUN ÜZERİNE SİNİRLENDİM"

Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlenirken, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerinin Kemal S. ile müzakere yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yorumcunun eşini azarladığını hakaret ettiğini ve bağırdığını söylediği öğrenilen Kemal S. ifadesinde, "Ben de bunun üzerine sinirlendim. Olay günü güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. Olaydan dolayı pişman değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Öte yandan Kemal S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
beIN Sports silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.