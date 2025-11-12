Bein Sports'u oyuncak silahla basmıştı! Tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de TV8-beIN Sports binasına oyuncak silahla giren Kemal S. (42) olay yerine polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürülmüştü.

"BEN DE BUNUN ÜZERİNE SİNİRLENDİM"

Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlenirken, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerinin Kemal S. ile müzakere yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yorumcunun eşini azarladığını hakaret ettiğini ve bağırdığını söylediği öğrenilen Kemal S. ifadesinde, "Ben de bunun üzerine sinirlendim. Olay günü güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. Olaydan dolayı pişman değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Öte yandan Kemal S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.