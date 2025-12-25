HABER

Su kanalına uçan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçarken, sürücü yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik-Bozüyük-İnegöl karayolu Çaydere Kavşağına mevkiinde meyda geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Nihat E. bir anda aracın direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ emniyet şeridinde bulunan su kanalına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan Kevser E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

