Son dakika | 'Benjamin Franklin yeşili' göndermesi gündem yaratacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde, Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı, İBB'ye yönelik operasyonlar vardı.
İSTANBUL'A 4 YENİ MİLLET BAHÇESİ: "EMEĞİ GEÇEN HER KARDEŞİMİ KUTLUYORUM"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- 4 yeni millet bahçemizi İstanbul'a kazandırıyoruz. Çevre Bakanımız Murat Kurum kardeşim ve TOKİ ailemiz başta olmak üzere bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Yüklenici firmalarımıza, alın ve fikir teri döken işçilerimize, mimar ve mühendislerimizin tamamına ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum.
'İSTANBUL'UN FETHİ' MESAJI
- Bugün aynı zamanda tarihimizin muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Fethin 572'inci seneidevriyesi mübarek olsun. İstanbul'un fethi bilginin, azmin, inancın zaferidir.
"ARTIK KAPISI ÇALINAN ÜLKEYİZ"
- İHA'lar, SİHA'lar, insansız denizaltı araçlarımızla bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Yıllardır enerjide kapıda bekletilen ülkeydik, artık kapısı çalınan ülkeyiz.
"SANCAĞI SİZE EMANET EDECEĞİZ"
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Zulüm 1453'te başladı diyen zihinlerin aksine TEKNOFEST gençliği şanlı ecdadın izinden giderek Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. Gençlerimiz fetih ruhunu elden ele taşıyor. Biz artık sizlerin zamanının misafiriyiz. Sancağı size emanet edeceğiz.
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Uğurladığımız Osman Gazi gemimizle deniz altında araştırma yapıp oralardan doğalgaz çıkararak vatandaşlarımızı rahatlatacağız.
- 22 millet bahçemizin yapımı devam ediyor.
MUHALEFETİN EN SEVDİĞİ YEŞİL BENJAMİN FRANKLIN YEŞİLİ
- Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar. Umarım onlar da gerçek güzellikle tanışırlar.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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