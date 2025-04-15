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SON DAKİKA | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında! Evinde ve makamında arama...

Son dakika haberi: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Gül'ün evinde ve makamında arama yapıldığı öğrenildi. Gözaltı ve arama kararının CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında! Evinde ve makamında arama...

Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Gül'ün evinde ve makamında arama yapıldığı belirtildi.

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

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BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, 17 şüpheli hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

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Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Belediye binasında arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti

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(AA-DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Beykoz Belediyesi son dakika
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