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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
04.03.2025 12:43
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Geçtiğimiz günlerde sabah saat 04.00'te gözaltına alınan ardından dün akşam itibarıyla tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Alaattin Köseler
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