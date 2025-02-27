Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İLK TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

Operasyonun ardından sosyal medyadan açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonun erken saatte yapılmasına tepki göstererek, "Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok.

BİR TEPKİ DE ÇELİK'TEN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır.

Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz.

Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir.

Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!" ifadelerini kullandı.