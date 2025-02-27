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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 08:10
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İstanbul bir kez daha hareketli bir güne uyandı. Sabah saatlerinde Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltı gerekçesi 'ihaleye fesat karıştırma' olarak belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan erken saatte yapılan gözaltıya tepki gecikmedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 'Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde...' diyerek operasyonun zamanına dikkat çekti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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İLK TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

Operasyonun ardından sosyal medyadan açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonun erken saatte yapılmasına tepki göstererek, "Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok.

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BİR TEPKİ DE ÇELİK'TEN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır.

Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz.

Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir.

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Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!" ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
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Ekrem İmamoğlu Beykoz Beykoz Belediyesi
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