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  4. Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 07:17
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Son dakika haberi: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Son dakika! Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

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Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Beykoz Beykoz Belediyesi belediye
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