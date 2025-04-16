HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Son dakika haberi: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla tutuklandı.

SON DAKİKA | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı.

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında! Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında!

FİDAN GÜL TUTUKLANDI

Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Fidan Gül, ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gül için tutuklama kararı çıktı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı!Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
Beykoz Belediyesi son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarkan’ın acı günü! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Tarkan’ın acı günü! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım

Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

SON DAKİKA | 25 bin öğretmen ataması... Tarihler belli oldu!

SON DAKİKA | 25 bin öğretmen ataması... Tarihler belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.