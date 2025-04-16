SON DAKİKA | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Son dakika: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı.

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

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FİDAN GÜL TUTUKLANDI

Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Fidan Gül, ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gül için tutuklama kararı çıktı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır