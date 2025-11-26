HABER

Son Dakika! Böcek ailesinin kesin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Tatil yapmak üzere Almanya'dan İstanbul'a gelen ve zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin dört ferdinin kesin ölüm nedeni belli oldu.

Son Dakika! Böcek ailesinin kesin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ailenin ölüm sebebinin 'zehirlenme' olduğu belirtildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BÖCEK İLACI

Açıklanan raporda, Böcek ailesinin kesin ölüm nedeni 'böcek ilacı' olarak belirtildi. Böcek ailesinin kaldığı otelde birkaç gün önce ilaçlama yapıldığı öğrenilmişti.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA OLDU

Böcek ailesinin dört ferdinin hayatını kaybetmesinin ardından otel sahibi, otel çalışanı, ilaçlama yapan şirketin sahibi ve oğluyla birlikte ilaçlama şirketi çalışan kişiler dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

