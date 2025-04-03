Son dakika | Boykot için "Oh olsun" dedi! Özgür Özel'den gündem olan 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Son dakika haberi: 'Yolsuzluk' soruşturma kapsamında tutuklanıp İBB ve TBB başkanı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararlara CHP'den tepkiler sürüyor. Sosyal medyada özellikle gençlerin çağrısı üzerine dün (2 Nisan) alışveriş boykotu gerçekleşti. Boykot günüyle ilgili Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ses getirirken CHP lideri Özgür Özel bu kapsamda atacakları yeni adımı açıkladı.

CHP'DEN HER HAFTA 'İMAMOĞLU' MİTİNGİ

Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Her hafta sonu bir “Ekrem İmamoğlu’na özgürlük” mitingi yapacağız. Gelecek hafta sonu da olacak. Bu hafta sonundaki mitingin teması da cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımıza özgürlük olacak.

“KAYYIM REZALETİNİ GÜNDEME GETİRENLERE GEREKLİ CEVAP VERİLECEK”

Kayyım rezaletini gündeme getirenlere, bunu aklından geçirenlere, CHP kongresine laf edenlere delegelerimiz sandıkta milletimiz de hem ekran başında hem de Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde gerekli cevabı verecek. Saat 16.00 gibi kurultayın formal ve formalite kısımlarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımızla buluşmayı ümit ediyoruz.

‘ADİL KARAİSMAİLOĞLU’ İDDİASI

Adil Karaismailoğlu, 19 Mart darbesi başarılı olsa İBB başkanlığına getirilecek isim. O yüzden o kadar hırçın, saldırgan ve o kadar çirkinleşebilmekte, suçsuz, günahsız insanlara iftiraları köpürtmek için çalışmaktadır.

'BOYKOT' ÇIKIŞI: "OH İÇİME DEĞSİN!"

Dün bir anda gençlerin boykotun destek kararına biz de destek verince büyük bir panik... Hepsi alışverişe çıktı. Oh içime değsin! O boykotu herkese duyurttum ya, oh! Sen niye gittin oraya bakan? Seni oraya kim götürdü biliyor musun? Aslan gibi gençler götürdü. Onlar yaptı, ben de destekledim. Aldın eline sepeti, gittin oraya iletişim kampanyası yapmaya.

BKM'NİN 2 NİSAN VERİLERİNE TEPKİ

Efendim, kredi kartlarında pek bir düşüş yokmuş. Biz de alıyoruz aynı verileri. Ama neyle karşılaştırıyorsun? 5 günlük bütün dükkanlar kapalı aldıktan sonra açılan ilk gün ne kredi kullanılıyormuş, bugün ne kullanılmış. Mart ortalamalarının biraz altında... Sen bayram bitişlerinin ne kadar altında, ona bak. Bütün Türkiye gördü bomboş AVM'leri. Sen kimi kandırıyorsun?

VOLKSWAGEN ÇIKIŞI: "TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜNÜ DEĞİŞTİRİN DİYECEĞİM"

"CHP'li belediyeler Volkswagen, Audi almayacak; CHP üyeleri almayacak... Almanya'da Volkswagen'i çok güçlü bir sendika yönetiyor, onlara da mektup yazacağım, ziyarete gideceğim, 'Türkiye distribütörünü değiştirin' diyeceğim."

ÇOK KONUŞULAN 2 NİSAN BKM VERİLERİ

AA muhabirinin BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.