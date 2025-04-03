Son dakika | Boykot için "Oh olsun" dedi! Özgür Özel'den gündem olan 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Son dakika haberi: 'Yolsuzluk' soruşturma kapsamında tutuklanıp İBB ve TBB başkanı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararlara CHP'den tepkiler sürüyor. Sosyal medyada özellikle gençlerin çağrısı üzerine dün (2 Nisan) alışveriş boykotu gerçekleşti. Boykot günüyle ilgili Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ses getirirken CHP lideri Özgür Özel bu kapsamda atacakları yeni adımı açıkladı.
Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
"CHP'li belediyeler Volkswagen, Audi almayacak; CHP üyeleri almayacak... Almanya'da Volkswagen'i çok güçlü bir sendika yönetiyor, onlara da mektup yazacağım, ziyarete gideceğim, 'Türkiye distribütörünü değiştirin' diyeceğim."
AA muhabirinin BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.
Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.
Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.
Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.
İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.
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