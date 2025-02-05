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Son dakika: Brüksel'de metro istasyonunda kalaşnikoflu saldırı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.02.2025 15:44
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Son dakika: Dün İsveç'te10 kişinin öldüğü okul saldırısı sonrası bugün bir saldırı daha gerçekleşti. Belçika'da polis, Brüksel'deki metro istasyonunun dışında gerçekleştirilen silahlı saldırı ihbarının ardından kalaşnikof tüfekle görülen 2 kişi için arama çalışmaları başlattı.

Son dakika: Brüksel'de metro istasyonunda kalaşnikoflu saldırı

Son dakika: Belçika'da polis, Brüksel'deki metro istasyonunun dışında gerçekleştirilen silahlı saldırı ihbarının ardından kalaşnikof tüfekle görülen 2 kişi için arama çalışmaları başlattı.

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İSTASYONA DOĞRU KAÇTILAR

Brüksel polisi sözcüsü Sarah Frederickx, şüphelilerin metro istasyonuna doğru kaçtıklarını ve hala metro tünellerinde olabileceklerini söyledi.

Sözcü, silahlı saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi. Hem yerel polis hem de federal demiryolu polisi bölgede arama yapıyor.

HALA SİLAHLI OLABİLİRLER

Polisin iki ya da üç kişiyi aradığını söyleyen Frederickx, bu kişilerin hala silahlı olabileceğini ve polisin herhangi bir risk almak istemediğini sözlerine ekledi.

BruxellesToday, şüphelilerin Kalaşnikof silah gibi görünen silahlar taşıdığını bildirdi.

İSVEÇ'TE DE BENZER BİR SALDIRI OLMUŞTU

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda "yaklaşık 10 kişinin" hayatını kaybettiği toplam yaralı sayısının belli olmadığı ifade edildi.

Ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıda herhangi bir polis memurunun vurulmadığı bilgisi paylaşıldı.

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Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını ve başka bir saldırı beklemediklerini aktardı.

Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlendi.

Kaynak: NTV

Anahtar Kelimeler:
Brüksel saldırı tüfek
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