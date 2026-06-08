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Son dakika | Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı: "Geçici tedbir olarak"

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir adım geldi. Duman, görevden uzaklaştırıldı.

Son dakika | Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı: "Geçici tedbir olarak"
Mehmet Hazar Gönüllü

Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı.

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada gelişme şu şekilde duyuruldu:
"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Son dakika | Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı: "Geçici tedbir olarak" 1

NE OLMUŞTU?

İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklanmıştı.

Son dakika | Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı: "Geçici tedbir olarak" 2

SUÇLAMALAR NELER?

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Buca
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