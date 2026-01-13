HABER

SON DAKİKA | 'Casperlar' soruşturmasında yeni gelişme: 58 şüpheli tutukland

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 21 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında gözaltına alınan 97 şüphelinin 58’i tutuklandı.

Son dakika: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Casperlar' olarak bilinen yeni nesil suç örgütlerine yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 97 şüpheli yakalanmıştı.

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüpheliler, dün İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden Bakırköy Adliyesine sevk yapılmıştı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesinde mahkemeye çıkarılan çete üyelerinden 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüphelinin "Adli Kontrol" şartı ile serbest bırakıldığı belirtilirken, geri kalan 22 zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği öğrenildi.

Suç ağının, ağırlıklı olarak yaşları 18’den küçük çocukları çetenin hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı otomobil veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit etme eylemlerinde kullandıkları tespit edildi. Ağlarına düşürdükleri çocuklara sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

