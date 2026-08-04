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SON DAKİKA | Çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi

Son dakika haberi: Meclis'e sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu.

SON DAKİKA | Çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi
Devrim Karadağ

Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda, çerçeve kanun teklifinin bütün milletvekilleri tarafından imzalanması yönünde karar alındığı bildirildi. Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda imzaya açılan teklif için milletvekillerine 4 Ağustos Salı günü saat 17.00’ye kadar süre verildi.

İmza işlemlerinin tamamlanmasının ardından teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemenin maddeleri ve uygulama takvimi ise teklifin Meclise sunulmasıyla birlikte netleşecek.

YASA TEKLİFİNİN ADI BELLİ OLDU

Bugün çerçeve yasa teklifinin ismi de belli oldu. HaberTürk'ün aktardığına göre yasa teklifine "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika meclis
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