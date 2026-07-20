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Son dakika | CHP'de kader günü! "Mutlak butlan" için gözler Yargıtay'da

Son dakika haberi: CHP için kritik bir gün daha yaşanıyor. Mutlak butlan kararı Yargıtay'a bugün ulaşırken kararın adli tatilden sonraya kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Gözler Yargıtay'a çevrilirken kararla ilgili 1 Eylül iddiası öne sürüldü.

Son dakika | CHP'de kader günü! "Mutlak butlan" için gözler Yargıtay'da
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP'yi çalkalayan mutlak butlan kararıyla ilgili bugün gözler Yargıtay'a çevrildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’ta verdiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin "mutlak butlan" kararı, 56 gün sonra Yargıtay’a gönderilmişti.

NİHAİ KARARI YARGITAY VERECEK

İHA'nın aktardığına göre; dosyanın Yargıtay’da temyiz incelemesine alınması bekleniyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin yapacağı incelemenin ardından Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına ilişkin temyiz süreci tamamlanacak ve ardından dosya hakkında nihai karar verilecek.

Son dakika | CHP de kader günü! "Mutlak butlan" için gözler Yargıtay da 1

SONBAHARA MI KALDI?

Halk TV'de yer alan iddiaya göre; Yargıtay kaynakları, dosyanın incelenmesinin sonbaharda yapılacağını belirtti.

Adli tatil bugün başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak. Buna göre Yargıtay'ın kararını açıklaması 1 Eylül'e kalabilir.

YENİ PARTİ BU HAFTA DUYURULABİLİR

Bu gelişmeyle birlikte Özgür Özel'in önümüzdeki günlerde yeni partiyi resmen duyurması bekleniyor.

Son dakika | CHP de kader günü! "Mutlak butlan" için gözler Yargıtay da 2

Partinin kurulmasına ilişkin resmi İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurunun temmuz sonu veya ağustos başında yapılması bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın ardından kurultay sürecinde delegelerin iradesinin usulsüz şekilde etkilendiği iddiaları üzerine dava açılmıştı. Açılan davada ilk derece mahkemesi, kurultayın iptali talebini reddetmişti. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın "mutlak butlan" nedeniyle iptaline karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay CHP
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