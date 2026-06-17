HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü kurultay hareketliliği: 800'ü aşkın imza teslim edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına geri döndüğü mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultay talep eden Özgür Özel cephesinden yeni hamle geldi. Kurultay için toplanan 800'ü aşkın imza, CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.

Son dakika | CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü kurultay hareketliliği: 800'ü aşkın imza teslim edildi
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’nin olağanüstü kurultaya gitmesi için başlatılan imza sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Kurultay talebi için toplanan noter onaylı imzaların yer aldığı klasörler bugün CHP Genel Merkezi’ne ulaştırıldı.

Özgür Özel cephesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında 800’ü aşkın delegenin imzasının toplandığı belirtildi.

İMZALAR BÖYLE TESLİM EDİLDİ

Toplanan imzalar, klasörler halinde Genel Merkez’e teslim edildi.

Son dakika | CHP Genel Merkezi nde olağanüstü kurultay hareketliliği: 800 ü aşkın imza teslim edildi 1

NE OLMUŞTU?

CHP’deki kurultay tartışmaları, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeni bir boyut kazanmıştı. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine döndüğü süreçte, Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP üyelikleri silindi, e-Devlet'ten öğrendiler CHP üyelikleri silindi, e-Devlet'ten öğrendiler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizin ortasında sopayla dövdüler!Denizin ortasında sopayla dövdüler!
Apple fiyatı değiştirmeden o kritik özelliği yükseltiyorApple fiyatı değiştirmeden o kritik özelliği yükseltiyor
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP kurultay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

'Sanırım gençken öleceğim' demiş! O şarkının çalmasını istemiş

'Sanırım gençken öleceğim' demiş! O şarkının çalmasını istemiş

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.