Son dakika | CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü kurultay hareketliliği: 800'ü aşkın imza teslim edildi

CHP’nin olağanüstü kurultaya gitmesi için başlatılan imza sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Kurultay talebi için toplanan noter onaylı imzaların yer aldığı klasörler bugün CHP Genel Merkezi’ne ulaştırıldı.

Özgür Özel cephesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında 800’ü aşkın delegenin imzasının toplandığı belirtildi.

İMZALAR BÖYLE TESLİM EDİLDİ

Toplanan imzalar, klasörler halinde Genel Merkez’e teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’deki kurultay tartışmaları, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeni bir boyut kazanmıştı. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine döndüğü süreçte, Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı.