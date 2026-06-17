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Son dakika | CHP üyelikleri resmen silindi! Yargıtay'dan kritik karar

Son dakika haberi: 9 CHP'li milletvekilinin parti üyelikleri Yargıtay kararıyla silindi. CHP'li milletvekili sayısı 129'a geriledi. CHP üyeliği silinen milletvekili Umut Akdoğan'dan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından art arda açıklamalar geldi.

Son dakika | CHP üyelikleri resmen silindi! Yargıtay'dan kritik karar
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP'de her geçen gün kritik bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 9 milletvekilinin CHP üyeliğinin silindiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "STANDART BİR İŞLEM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, CHP Genel Sekreterliği tarafından MYK toplantısında alınan 'ihraç talepli sevklerin Yargıtay'a bildirildiğini, sevklerin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın ilgili kişilerin parti üyeliğini silmesinin standart bir işlem olduğunu belirtti.

İŞTE O 9 İSİM

10 Haziran'da gerçekleşen CHP MYK toplantısında 'kesin ihraç' talebiyle YDK'ye sevk edilen milletvekilleri şunlardı:

  • Ensar Aytekin
  • Ali Mahir Başarır
  • Gökhan Günaydın
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Özgür Karabat
  • Umut Akdoğan
  • Veli Ağbaba
  • Turan Taşkın Özer
  • Burhanettin Bulut

İLK TEPKİ GELDİ

Umut Akdoğan gelişmeyle ilgili sosyal medyadan tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var.

Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz."

Son dakika | CHP üyelikleri resmen silindi! Yargıtay dan kritik karar 1

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞTÜ

Söz konusu kararla birlikte CHP'ye üye milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili CHP
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