Son dakika | CHP üyelikleri resmen silindi! Yargıtay'dan kritik karar

Son dakika haberi: CHP'de her geçen gün kritik bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 9 milletvekilinin CHP üyeliğinin silindiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "STANDART BİR İŞLEM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, CHP Genel Sekreterliği tarafından MYK toplantısında alınan 'ihraç talepli sevklerin Yargıtay'a bildirildiğini, sevklerin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın ilgili kişilerin parti üyeliğini silmesinin standart bir işlem olduğunu belirtti.

İŞTE O 9 İSİM

10 Haziran'da gerçekleşen CHP MYK toplantısında 'kesin ihraç' talebiyle YDK'ye sevk edilen milletvekilleri şunlardı:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

İLK TEPKİ GELDİ

Umut Akdoğan gelişmeyle ilgili sosyal medyadan tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var.

Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz."

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞTÜ

Söz konusu kararla birlikte CHP'ye üye milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü.