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Son dakika! CHP'den HSK hamlesi: Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular

Son dakika haberi: CHP, Meclis'te yapılan HSK seçimlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Son dakika! CHP'den HSK hamlesi: Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular
Ufuk Dağ

Son dakika! Dün Meclis'te 5 HSK üyesi için seçim yapılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün harekete geçerek dünkü HSK seçimlerinin iptalini istedi. Öte yandan dün TBMM Genel Kurulu’nda Hakimler Savcılar Kurulu’nun görev süresi dolan beş üyesinin seçimi sırasında usul tartışması yaşanmıştı. CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bularak Genel Kurul’u terk etmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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DÜN NELER YAŞANDI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 yeni üye seçildi.

Oylamada 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi. Ad çekmede Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nın yeni üyeleri olarak seçildi.

Ancak dün yapılan seçime, CHP'den itiraz geldi.

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AYM'YE BAŞVURDULAR

Cumhuriyet Halk Partisi bugün harekete geçerek, dünkü HSK seçimlerinin iptalini isteyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bularak Genel Kurul’u terk etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP hsk
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