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  4. SON DAKİKA | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı

SON DAKİKA | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.02.2025 14:24
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Son dakika haberi: CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede Aydın'ın 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

SON DAKİKA | CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın için hapis cezası talebi! İddianame hazırlandı

Son dakika: CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Aydın, 20 Ocak'ta polis nezaretinde ifade vermesi için adliyeye götürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
CHP
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