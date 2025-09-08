HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

SON DAKİKA | CHP İstanbul il binasını kapatıyor! Yeni adres Valiliğe bildirildi

Son dakika haberi: CHP, İstanbul il binasını kapatma kararı aldı. Binanın Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak tayin edildiği bildirildi. Söz konusu binanın CHP liderinin çalışma ofisi olarak kullanılacağı belirtildi. Saatler önce mahkeme kararı ile kayyum olarak atanan Gürsel Tekin polisler eşliğinde bina içine girmiş, ortalık karışmıştı.

SON DAKİKA | CHP İstanbul il binasını kapatıyor! Yeni adres Valiliğe bildirildi
Devrim Karadağ

Son dakika: CHP tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi" ifadelerine yer verildi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ÇALIŞMA OFİSİ OLARAK TAYİN EDİLDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim" Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana Kozan’da fırtına ve yağmur etkili olduAdana Kozan’da fırtına ve yağmur etkili oldu
Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Ukrayna' iddiası: "3'e bölünecek"Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Ukrayna' iddiası: "3'e bölünecek"

Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP son dakika
En Çok Okunan Haberler
Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı!

İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı!

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.