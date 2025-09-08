SON DAKİKA | CHP İstanbul il binasını kapatıyor! Yeni adres Valiliğe bildirildi

Son dakika: CHP tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi" ifadelerine yer verildi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ÇALIŞMA OFİSİ OLARAK TAYİN EDİLDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir."