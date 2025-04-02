Son dakika| CHP'nin 'boykot sitesi' ikinci kez mahkeme kararıyla kapatıldı!

CHP’nin boykot listesini paylaştığı site yeniden kapatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurdun birçok yerinde eylemler yapıldı. Eylemlerle birlikte CHP, boykot kararını aldığını açıkladı. Boykot açıklamasının hemen ardından CHP boykot edilen markaların paylaşıldığı bir site kurdu.

ERİŞİM ENGELİ!

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla CHP tarafından oluşturulan boykotyap.net'le birlikte boykotla.app erişime engellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykotlar kapsamında CHP tarafından oluşturulan ve boykot edilen markaların listelendiği boykotyap.com'la birlikte yandaslarboykot.com, boykot.web.tr ve guncelboykot.com web siteleri, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti.