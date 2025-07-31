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CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu mu? Özgür Özel: 'Paylaşılan listeler doğru değil'

CHP'nin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı komisyonda CHP'nin komisyon üyeleri belli olduğu iddia edilmişti. Özgür Özel paylaşılan listedeki isimleri yalanladı. Özel, "Komisyona katılacak 10 üyeyi daha seçmedim, paylaşılan listeler doğru değil."

CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu mu? Özgür Özel: 'Paylaşılan listeler doğru değil'
Cansu Akalp

Meclis'te kurulacak süreç komisyonuna CHP'nin vereceği isimlerin belli olduğu iddia edildi. Komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacağı haberleri çıktı.

Özgür Özel komisyondaki üyeleri daha seçmediğini ve paylaşılan listedeki isimlerin doğru olmadığını söyledi. Özel, "Komisyona katılacak 10 üyeyi daha seçmedim, paylaşılan listeler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Özel, "Komisyonun demokratikleşmeyi başlatmasını istiyoruz; süreci alkışlamıyorum, dikkatle bakıyorum." diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP komisyon
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