CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu mu? Özgür Özel: 'Paylaşılan listeler doğru değil'

Meclis'te kurulacak süreç komisyonuna CHP'nin vereceği isimlerin belli olduğu iddia edildi. Komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacağı haberleri çıktı.

Özgür Özel komisyondaki üyeleri daha seçmediğini ve paylaşılan listedeki isimlerin doğru olmadığını söyledi. Özel, "Komisyona katılacak 10 üyeyi daha seçmedim, paylaşılan listeler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Özel, "Komisyonun demokratikleşmeyi başlatmasını istiyoruz; süreci alkışlamıyorum, dikkatle bakıyorum." diye ekledi.