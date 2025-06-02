SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük bir ihanet" diyerek uyardı, belediyelere çağrı yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık alanda ateş yakmanın tehlikesine dikkat çekerken, 'Ormanlarımızda felakete davetiye çıkarmaktadır.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, belediyeleri eleştirirken ise, 'Reklama, konsere bütçe var ama yangın önlemi için yok.' dedi.

Programda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeşil vatanın korunmasında görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. İşçisinden şoförüne, orman kahramanlarımızın tamamına ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu kardeşlerimin her birine vazifelerine üstün başarılar temenni ediyorum. Orman köylülerimizden gönüllü neferlere, çalışmalarımıza güç katan tüm vatandaşlarımıza burada şükranlarımı sunuyorum.

İklim krizi, doğal kaynaklarına baskıyı artırıyor. Kaynakların etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden. Tüm bu sorunlarla biz de yüz yüze geliyoruz. Son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden olan orman varlığımız büyük bir tehlike altındadır. Düzensiz yağışlar, artan yangınlar, uzun süreli sıcaklıklar ciddi riskler barındırıyor.

Son 10 yılda yanan ormanlarımızın genişliği, bir önceki 10 yılda alevlere teslim olan ormanlarımızın toplam alanının iki katına ulaştı. Dünyamız 1880'den bu yana en sıcak 8 yılı geride bıraktı. 23 Temmuz 2024'te son 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık eskisinden çok daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yalnızca ağaçlarımızı değil, binlerce canlıyı, verimli toprakları, yerleşim yerlerini de yok ediyor.

"BUNUN ADI BÜYÜK BİR İHANETTİR"

Meteorolojik veriler 2025'in bir önceki yıla göre daha sıcak geçeceğini gösteriyor. 3 kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlıysa bırakın ormanı, ormanın yakınında, açık alanda özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davetiye çıkarmak demektir. Bunun adı büyük bir ihanettir.

Çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını bir sonraki yılın sonuna kadar muhakkak yapıyoruz. 7, 5 milyondan fazla fidan diktik. 'Geleceğe nefes' tamasıyla milyonlarca kişinin fidan dikmesini sağladık. Hem toprağımızı değerlendirdik hem de ekimlerle köyde yaşayan vatandaşlarımıza ek gelirler sunduk. Bu sayede bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yakından bölgesel kalkınmaya da katkı sağladık. Sıfır faizli kredi gibi desteklerle bu kardeşlerimize birçok imkanlar sunduk. Son 21 yılda köylerde yaşayan 285 bin aileye ve kooperatiflere 35 milyar büyüklüğünde kredi ve hibe desteği sağladık.

Ormancılık faaliyetlerimizi güçlendirecek 5 yeni karar aldık. Bu kararların uygulanmasını takip ettik.

Orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler katettik. 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 432 tona yükselttik. Yangınla mücadelede İHA kullanımında Avrupa'da 1., dünyada 2. konumdayız 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapa zeka sistemleriyle yangınları erkenden tespit ediyor ve müdahale ediyoruz. 2002'den bu güne tam 4 bin 796 yangına karşı gölet ve havuzu inşaa ettik. 2025'te orman teşkilatımıza 8 bin 500 yeni personel kazandırdık. 25 bin kardeşimiz yeşil vatanın dört bir yanında çalışıyor. 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz de yeşil vatanı müdaafa ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum.

Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Son dönemde içimiz yakan felaketlerin yerel yönetimlerin sorumluluğu altındaki yerlerde başladığı gerçektir. Çoğu belediyede bir bilinç ve hazırlık olduğu görülememktedir. Aynı durum depreme hazırlık ve diğer başlıklarda söz konusu. Reklama, konsere, geziye, eğlenceye ayrılan tutarın deprem ve yangına karşı hazırlıkların kat ve kat fazla olması açıklanamaz. Muhalif, muhafık fark etmeksizin tüm belediyeler bu hassasiyetle hareket etmelidir.

Gelecek kuşaklara nefes alan Türkiye bırakmak için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz. Filomuza kattığımız 27 hava aracımızın bu yolda milletimiz ve vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum."

BAKAN YUMAKLI: "KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKEYİZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı programda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bakanlık olarak geniş bir çalışma alanına sahibiz. Aldığımız gıdadan soluduğumuz havaya kadar içtiğimiz sudan akciğerlerimiz olan ormanlarımıza kadar hayatın her safhasında izimiz var. Hizmet ettiğimiz sektör sayesinde 86 milyona doğrudan dokunuyoruz. Sayıları 160 bini bulan personelimizle büyük Türkiye ailesinin hizmetindeyiz.

İklim krizinin etkilerine karşı direncimiz artırmak, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı ve doğal kaynaklarımızı korumak artık hayati bir mesele haline gelmiştir. Bitki ve hayvan türleri açısından da çok önemli bir potansiyele sahibiz. Bütün Avrupa kıtasında yaklaşık 15 bin bitki türü bulunurken ülkemiz 4 bini endemik yani bu topraklara özgü olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu çerçevede orman varlığımızı koruma ve geliştirme yolundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük gücümüz de 186 yıllık geçmişiyle bir çınar gibi dimdik duran Orman Genel Müdürlüğü'müzdür.

Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli misafirler, orman yangınları artık bir çevre sorunu değil bir güvenlik iklim ve kalkınma sorunudur. Küresel iklim krizinin etkisiyle daha sık ve şiddetli yaşanan yangınlar ülkelerin afetlere hazırlık seviyelerini, kriz yönetimini ve teknolojik altyapılarını da doğrudan test etmektedir. İşte bu noktada biz Türkiye olarak farkımızı ortaya koyuyoruz. Devletimizin güçlü iradesiyle orman yangınlarıyla mücadelede sadece bölgesel değil küresel ölçekte de örnek gösterilen bir ülke haline geldik. Artık yangınla mücadelede daha aktif, planlı ve teknolojik altyapıya dayalı bir sistemle hareket ediyoruz. "