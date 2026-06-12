Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "aksiyon filmi" benzetmesi: "Siyasi parti değil, dövüş kulübü"

Edirne'de Selimiye Camii yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "mutlak butlan" kararından dolayı sancılı günler geçiren CHP'yi hedef alıp "Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak hak arama oldu?" ifadelerini kullandı.

"SELİMİYE CAMİİ'NE 100 YIL DAHA KAZANDIRDIK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Şu anda harika bir katılım var. Emniyet'ten aldığımı söyleyeyim, şu anda 32 bin kişi karşımda.

Selimiye'yi aslına uygun restore ettik. Yapıya zarar veren uygulamalar temizlendi. Restorasyonla Selimiye'ye bir 100 yıl daha kazandırdığımıza inanıyorum.

Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz.

"EDİRNE SARAYI İÇİN TALİMAT VERDİM"

Edirne Sarayı'nı ve bahçelerin inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda, Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalarına başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle 2027 sonuna doğru inşallah Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak.

Edirne'de bölge idari mahkemesini kurduk. Bölgedeki şehirlerimizin adalet hizmetine sunduk.

,Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz.

CHP'Yİ HEDEF ALDI: "MİLLETİN KOLTUK KAVGALARIYLA BOŞA HARCAYACAK TEK BİR GÜNÜ YOK"

Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde değil. Henüz bir kriz çözülmeden ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını kimse kestiremiyor. Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor.

Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Çok önemli mesafe katettik, inşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.

"SİYASİ PARTİ DEĞİL, SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜ"

Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, çelme takmanın, tuzak kurmanın derdinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.

"MİLLETVEKİLİ MİSİNİZ MİLİTAN MI?"