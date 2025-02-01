SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir tepkisi: "Perişan vaziyette! En karanlık dönemini yaşıyor"

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. olağan il kongresinde konuştu. İzmir'in her alanda sürekli gerilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve muhalefete yüklenerek "CHP'nin İzmir'e zerre katkısı olmadı. Yıllardan Gazi Mustafa Kemal'in mirasını yağmalamaktan bıkmadılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
"YAĞMUR ÇİSELESE İZMİR'E SU BASIYOR"
- Kongrelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimizin verdiği tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. 1. Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa boğulmuştur. O kara günlerde milletimiz İzmir'e sıkı sıkı sahip çıkmıştır. İzmir'e sahip çıkmak bu şehre aşkla hizmet etmekle olur. Bugün yerel yöneticilerin İzmir'e sahip çıkmadıklarını üzülerek görüyoruz. İzmir'in tüm mahalleleri, denizi perişan haldedir. Vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyorlar. Yağmur çiselese İzmir'e su basıyor. Alt yapı deseniz hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor. Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içiriyorlar. Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödeyemediklerinden temel hizmetler bile aksar. Eski belediye başkanların kişisel kavgaları ayyuka çıkar.
"BU KÖTÜ GİDİŞAT İZMİR'İN KADERİ DEĞİL"
- Neresinden tutsanız elimizde kalan bir İzmir fotoğrafı var. İzmir her alanda sürekli geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değil. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz?
Ellerinden geleni yapıyorlar, memnunum
Yıllardır çok kötü, değişen bir şey yok
Yeterli değil ama bunda iktidarın da payı var
"YILLARDIR GAZİ'NİN MİRASINI YAĞMALADILAR"
"YEDİLER, İÇTİLER, DAĞILDILAR"
- Her İzmir'e gelişlerinde yediler, içtiler, dağıldılar. CHP'yi ve ona oy verenleri kurtarmak demokrasimize yapılacak en güzel hizmet olacaktır.