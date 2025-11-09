Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli' açıklaması! Bu haftayı işaret etti: "Aramızda sıkıntı yok"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP'YE YÜKLENDİ
Erdoğan'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerinden satır başları şöyle:
- Sığınmacılar mevzusu istismar ediliyor. Özellikle CHP bu konuyu çok istismar ediyor. Sığınmacıların dönüşü hızlanıyor.
- CHP Genel Başkanının sözleri, suçlamaları aslında kendi durumlarını tariften ibaret. Krizden beslenme, kaostan medet umma, gündem olma alışkanlığının devamı.
SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ
Sudan'da yaşananları izliyoruz. Sudan halkı emin olsun, Türkiye onların yanındadır. Akan kardeş kanının durmasını temenni ediyoruz.
"FİLİSTİN'E YARDIMLAR ENGELLENİYOR"
- Filistinlilere yardım için yoğun çaba gösteriyoruz. Yardım ulaşmasına engelleniyor.
'BAHÇELİ' AÇIKLAMASI
- Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.
EUROFIGHTER VE F-35'TE SON DURUM
- Öncelikle Eurofighter’la ilgili olarak hamdolsun işler yolunda gidiyor. Gerek İngiltere, gerek Almanya ile, Eurofighter konusunda olumlu adımlar attık. Ama bizim bunun yanında bir de Katar ve Umman’la da bazı görüşmelerimiz oldu. Belki onların ellerindeki Eurofighter’lardan da alma durumumuz söz konusu olabilir. Bu anlaşmaları inşallah sonuçlandırabilirsek, ülkemiz için güzel gelişmeler ortaya çıkmış olacak. Bunların yanı sıra ülkemizde attığımız savunma sanayii adımlarıyla birlikte Türkiye, büyük imkanları yakalayacak. Teknik düzeyde yapılacak görüşmeler ve alınacak mesafeler önemli. Tabii bir de F-16 ile F-35 konusu var. F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım.
