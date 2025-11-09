HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli' açıklaması! Bu haftayı işaret etti: "Aramızda sıkıntı yok"

Son dakika haberi: "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile arasında sorun olduğu iddialarına yanıt veren Erdoğan "Bahçeli ile aramızda sıkıntı söz konusu değil" deyip bu haftayı işaret etti. Erdoğan, Eurofighter ve F-35 alımlarıyla ilgili de konuşurken ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye değinip "Güzel adımlar attık" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli' açıklaması! Bu haftayı işaret etti: "Aramızda sıkıntı yok"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Devlet Bahçeli açıklaması! Bu haftayı işaret etti: "Aramızda sıkıntı yok" 1

CHP'YE YÜKLENDİ

Erdoğan'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

  • Sığınmacılar mevzusu istismar ediliyor. Özellikle CHP bu konuyu çok istismar ediyor. Sığınmacıların dönüşü hızlanıyor.
  • CHP Genel Başkanının sözleri, suçlamaları aslında kendi durumlarını tariften ibaret. Krizden beslenme, kaostan medet umma, gündem olma alışkanlığının devamı.

SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan'da yaşananları izliyoruz. Sudan halkı emin olsun, Türkiye onların yanındadır. Akan kardeş kanının durmasını temenni ediyoruz.

"FİLİSTİN'E YARDIMLAR ENGELLENİYOR"

  • Filistinlilere yardım için yoğun çaba gösteriyoruz. Yardım ulaşmasına engelleniyor.

'BAHÇELİ' AÇIKLAMASI

  • Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Devlet Bahçeli açıklaması! Bu haftayı işaret etti: "Aramızda sıkıntı yok" 2

EUROFIGHTER VE F-35'TE SON DURUM

  • Öncelikle Eurofighter’la ilgili olarak hamdolsun işler yolunda gidiyor. Gerek İngiltere, gerek Almanya ile, Eurofighter konusunda olumlu adımlar attık. Ama bizim bunun yanında bir de Katar ve Umman’la da bazı görüşmelerimiz oldu. Belki onların ellerindeki Eurofighter’lardan da alma durumumuz söz konusu olabilir. Bu anlaşmaları inşallah sonuçlandırabilirsek, ülkemiz için güzel gelişmeler ortaya çıkmış olacak. Bunların yanı sıra ülkemizde attığımız savunma sanayii adımlarıyla birlikte Türkiye, büyük imkanları yakalayacak. Teknik düzeyde yapılacak görüşmeler ve alınacak mesafeler önemli. Tabii bir de F-16 ile F-35 konusu var. F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! Balıkesir'de korkutan depremSon dakika! Balıkesir'de korkutan deprem
Otogarda ’ara tatil’ yoğunluğuOtogarda ’ara tatil’ yoğunluğu

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.