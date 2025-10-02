SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sumud baskını tepkisi: Haydutluğu lanetliyorum!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"TÜRKİYE TÜM UMUT YOLCULARININ YANINDADIR"
- Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. Bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.
- Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.
- Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze’de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak ateşkesin tesisi ve sulhü sükûnun hâkim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
- Aziz kardeşlerim, kıymetli yol arkadaşlarım, burada öncelikle bir konuyu vüzuha kavuşturmak istiyorum. AK Parti olarak çeyrek asırlık birikimi, tecrübeyi ve müktesebatı temsil ediyoruz.
- Öte yandan şunu da çok iyi biliyoruz: Partimizin kuruluşu 14 Ağustos 2001 tarihi olsa da, kökleri itibariyle ve beslendiği kaynaklar itibariyle yüzyıllara sari bir harekettir. Bu hareketin kökleri Malazgirt’te, Söğüt’te, Dumlupınar’da, Sakarya’da ve Çanakkale’dedir. Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın mirasını, onların ufkunu, birikimini ve tecrübesini tevarüs etmiş; dahası bunları Cumhuriyet’in kazanımlarıyla harmanlamış bir siyasi kadroyuz.
- Biz aynı zamanda yüzünü geçmişe değil, geleceğe dönen; ilhamını maziden alıp atiye taşıyan bir partiyiz. Böyle bir tasavvur içindeyiz. Altını çizerek söylüyorum: Bizim bu birlikteliğimiz tam anlamıyla bir gönül birlikteliğidir. İnanç birlikteliğidir, mefkûre birlikteliğidir. Biz, her şeyden önce dava ve yol arkadaşlarıyız. Unvanlarımızdan bağımsız olarak, şahsım dâhil hepimiz bu kutlu davada sadece birer neferiz. Bundan da büyük şeref duyuyoruz.
- Her birimiz aynı ufka bakıyor, aynı hedefe doğru beraberce yürüyoruz. 24 yıldır değişmeyen bir başka gerçek şudur: Bu yolculukta rotamızı tayin ve tespit eden aziz milletimiz olmuştur. Milletimiz nereye işaret ettiyse yönümüzü oraya döndük. Milletin bizden beklentisi neyse, tüm imkânlarımızla onu gerçekleştirmeye çalıştık. Milletimizle bağımızı, irtibatımızı, gönülden gönüle giden o köprüyü daima sağlam tutmaya gayret ettik.
- Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkârlarıyız. Milletimize hizmet vazifemizi ise bir emanet bilinciyle, bunun da ötesinde bir bayrak yarışı anlayışıyla yerine getiriyoruz.
- Şimdi bakınız değerli kardeşlerim; AK Parti’nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimizle ilgili sürekli ahkâm kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. 24 yıl boyunca bize dair dile getirdikleri olumsuz öngörüler hep boşa çıktı. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadroları arasına nifak sokma girişimleri hüsranla neticelendi.
- Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum: Partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. İktidar olarak bir ay sonra 23 senemizi tamamlıyoruz. Fakat AK Parti’ye şaşı bakanlarda hâlen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen, bakıyorsunuz; aynı hatalı analizler, aynı yanlış tahminler, aynı kalıplaşmış, köhnemiş yorumlar.
"KAPIMIZ AÇIKTIR, SAFLARIMIZI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
- Belediyelerin röntgenini çekiyoruz. Şehrine Hizmet etmek isteyene kapımız açıktır
Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.
"CHP MECLİS AÇILIŞINDAN FİRAR ETTİ"
- Dünkü Meclis'teki tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ana muhalefetin uyduruk bir bahaneyle Meclis'i kırıp kaçması, bunların zihniyetinişn görülmesini sağlamıştır. Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların bizim nazarımızda kıymeti yoktur. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından çıkamıyorlar. Yapılan ayıp asıl millete ve Meclis'edir. CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye ve Gazi Meclis'e yapmıştır.
- Anlaşılan CHP safralarından kurtulmadıkça ana muhalefet görevini de layıkıyla yapamayacak.
"GENEL BAŞKANLARLA ÇOK SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK"
- Dünkü özel oturumun ardından siyasi partilerin genel başkanlarla çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Hoşgörü temennilerimizi ilettik. Bu iklimin oluşmasına öncülük edeceğimizin altını çizdik.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır