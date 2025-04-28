Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'linç' çıkışı! İş dünyasına tepkili: "Bize kapalı kapılar ardında söylediler"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de "Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı"nda konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin göçmen politikasıyla ilgili mesajlar veren Erdoğan'ın konuşmasına iş dünyasına yönelik tepkisi damga vurdu.
"BOTLARI ŞİŞLENEREK ÖLDÜRÜLEN GÖÇMENLER VAR"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Göç meselesi özellikle son yıllarda küresel bir olgu olarak bütün dünyanın gündemini meşgul ediyor. Dünyaca 281 milyon göçmen var, mülteci sayısı 120 milyona dayandı. 72 bin kişi göç yolunda öldü. Ege'de botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var.
TÜRKİYE'DE NE KADAR GÖÇMEN VAR?
- Ülkemizde muhalefetin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye'de toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır. Aldığımız tedbirler sayesinde bu rakam günden güne azalmaktadır.
SURİYE'YE KAÇ KİŞİ DÖNDÜ?
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Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. Suriye’de istikrar sağlandıkça geri dönenlerin sayısı artıyor. Esad rejiminden sonra geri dönüşler 200 bini buldu. Suriye’ye dönen sayısı toplam 931 bin 450 kişi.
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Ülkemizin güvenliğinden ve demografik yapımızın korunmasından elbette ödün vermeyeceğiz ancak ırkçı vandallığa da müsaade etmeyeceğiz. Göçmenlere kötü davranışlara fırsat vermeyeceğiz.
- Göç yeni bir buluşmadır. Etnik kimliği, dini, dili, kültürü, hayat tarzı farklı insanların aynı zeminde bir araya gelmesidir. Bu buluşmanın ekonomiden ticarete her anlamda olumlu etkileri olduğunu göz ardı edemeyiz.
'LİNÇ' ÇIKIŞI: "KAPALI KAPILAR ARDINDA BİZE SÖYLEDİLER"
- Bir üzüntümü ifade etmek isterim. Faşist çevrelerin körüklediği korku ikliminden dolayı göçmenlerin Türk ekonomisine katkıları maalesef ülkemizde sağlıklı bir şekilde tartışılmadı. Farklı düşünenler artısı ve eksisi ile tabloyu ortaya koymaya çalışanlar ise sindirildi, susturuldu. İş dünyamız da linç edilmekten çekindiği için kapalı kapılar ardında bize söylediklerini çıkıp kamuoyu önünde cesaretle dillendiremediler.
"AKSİ HALDE EKONOMİDE HEDEFLERİMİZE ULAŞMAKTA ZORLUK ÇEKERİZ"
- Türkiye’nin kalkınması ve hedeflerine ulaşması için maddi sermaye kadar beşeri sermayeye de ihtiyacı var. Gelişen ve gelişme hedefinde olan ülkeler görüyoruz ki göç konusuna sadece güvenlik odaklı yaklaşmıyor. Bu meseleyi çok boyutlu bir şekilde değerlendiriyor. Toplum olarak bizim de artık bu konuları daha objektif, daha serin kanlı ve önyargılı olmaktan uzak bir şeklide konuşmamız gerekiyor. Milletimize entegre olmuş, ekonomimize katkı veren, sanayiden tarıma, hizmet sektöründen diğer alanlara katma değer üreten kardeşlerimizle ilgili daha rasyonel politikaları mutlaka devreye almak mecburiyetindeyiz. Diğer türlü ekonomide hedeflerimize ulaşmakta zorluk çekeriz.
- Ülkemizin güvenliğinde ve demografik yapımızın korunmasında elbette ödün vermeyeceğiz, ancak bir avuç ırkçı lümpen figürün topluma sürekli korku yayan nefret söylemlerine de Türkiye’yi mahkum etmeyeceğiz. İnsan hareketliliğini Türkiye’ye ve Türk ekonomisine maksimum fayda sağlayacak bir anlayışla yönetmenin çabasında olacağız. Göç İdaresi Başkanlığımızın mevcut çalışmalarını devam ettirirken aynı zamanda bu meselede Türkiye’nin ihtiyaçları ve çıkarları çerçevesinde uzun vadeli perspektif ortaya koyması gerektiğine inanıyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre bizim de paradigmamızı yenilememiz şart. Önyargıları kırma, gençlerimiz yabancı düşmanı akımlardan koruma ve milletimizi doğru bilgilendirme noktasında da sizlere görev düşüyor. Bizim bıraktığımız boşlukları kimlerin doldurduğunu, gençlerimizi nasıl zehirlediklerini yakın zamanda pek çok kez gördük. Önümüzdeki dönemde göç idaremizden bu konuda da daha fazla gayret bekliyorum
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