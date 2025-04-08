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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "cuntacı" davası: Suç duyurusunda da bulunuldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "cuntacı" diyen CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Özel hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "cuntacı" davası: Suç duyurusunda da bulunuldu
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dava açıldığını duyurdu.

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500 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Aydın şu açıklamayı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

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ÖZGÜR ÖZEL: "TAYYİP ERDOĞAN BİR CUNTA BAŞKANINA DÖNÜŞTÜ"

Özgür Özel pazar günkü CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ında yaptığı konuşmada "Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir" demiş ve şunları eklemişti:

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"Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

AK PARTİ VE HÜKÜMET KANADINDAN ÖZEL'E YOĞUN TEPKİ

Özel'in bu ifadelerine hükümet ve AK Parti kanadından tepki yağmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "En hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlık, had bilmezlik" sözleriyle sert çıkmış, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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