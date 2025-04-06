Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "cunta başkanı" diyen Özgür Özel'e tepki yağmuru: "İtiraf! Siyasi cehalet! Zehir saçıyor..."

Siyaset sahnesi son günlerde yine hararetli tartışmalara gebe. Özgür Özel bugün yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay'da gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Özel'in Erdoğan için kullandığı "cunta başkanı" ifadesi hükümet ve AK Parti kanadından yoğun tepki çekti.

ÖZGÜR ÖZEL: "TAYYİP ERDOĞAN BİR CUNTA BAŞKANINA DÖNÜŞTÜ"

Konuşmasında "Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir" ifadelerini kullanan Özel, "Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür." dedi.

'CUNTA BAŞKANI' İFADESİNE TEPKİ YAĞDI: "HALKI CUNTACI OLARAK NİTELENDİRMEKTİR"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve AK Partililer sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla peş peşe tepki gösterdi. Özel'e gelen tepkiler şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Ana muhalefet Genel Başkanı, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde elliden fazla oyunu alarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi “cunta” olmakla suçluyor! Halkın seçtiğine “cunta” demek, esas itibarıyla halkı “cuntacı” olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır.

Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki “cunta” özlemini başkalarına yansıtma halidir.

AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan, siyasi nezaketten nasibini almamış bu dil, fırsat bulunca her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden ortaya koymaktadır.

Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de, ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır.

Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi, zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır.

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanımıza yönelik sergilenen çirkin üslup kabul edilemez. Bu yaklaşım, ekonomik istikrarımızı bozma, güven ortamını zedeleme ve insanımızın refahına kastetme anlamına gelmektedir.

Sorumlu bir muhalefet; ekonomiyi baltalamayı değil, 85 milyonun refahı için yapıcı eleştirler ile ekonomik politikalara destek olmayı gerektirir.

Sorumsuz siyasetçiler ne derse desin; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz.

Demokrasi ve kalkınma yolunda yeni hedeflere yürüyecek, Terörsüz Türkiye hedefine oluşacak, etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi koruyacak, ekonomik programımızı kararlılıkla uygularken, halkımızın refahını artırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İTİRAFI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir.

Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ‘cunta başkanı’ demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır.

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten ‘Yassıada Zihniyeti’ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür.

CHP Genel Başkanı’na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."

"AYNAYA BAKTIKLARINDA ARADIKLARI “CUNTA” ZİHNİYETİNİ GÖRECEKLERDİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Ana muhalefet lideri, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurmaktadır. Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak ve milletimizin değerleriyle kavgalı bir dili meşrulaştırmak adına organize bir kötülük şebekesi gibi hareket etmektedir.

Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “cunta başkanı” gibi ahlâk dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat’tan 27 Nisan’a, 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar tüm vesayet girişimlerine karşı milletin yanında durmuş, demokrasiyi savunmuş, sivil siyaseti tahkim etmiş bir liderdir. Cunta özlemi duyanlar, yargı ve medya eliyle siyaset mühendisliği yapanlar, aynaya baktıklarında aradıkları “cunta” zihniyetini göreceklerdir.

Bu vesayetçi anlayışın, partisi içinde kayıt dışı siyaset ve paralel yapı arayışlarıyla nasıl iktidar savaşı verdiğine milletimiz defalarca şahit olmuştur. Şimdi de bu şahitlik devam etmekte, milli iradeye karşı kurulan her kumpas, milletin vicdanında mahkûm edilmektedir.

Milletimiz; Yassıada’da, 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta ve 15 Temmuz’da sergilenen zihniyeti iyi tanımakta, bu zihniyetin modern temsilcilerine hak ettikleri cevabı sandıkta ve her meşru zeminde vermeye devam etmektedir. Hakikatin, milletin ve demokrasinin yanında kararlılıkla duran Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

"DEMOKRATİK YOLLARLA SEÇİLMİŞ İRADEYE CUNTA DERLER, KARANLIK CUNTA YÖNETİMLERİNE İSE DEMOKRASİ DİYE BAKARLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak “cunta yönetimi” ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte “CUNTA EŞİTTİR CHP” yazar.

Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir.

Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da “Yassıada zihniyetine biat” etmiştir."

"TEHLİKELİ VE SORUMSUZ BİR SİYASET DİLİYLE ETRAFA ZEHİR SAÇMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ: CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyice zıvanadan cıkmış, tehlikeli ve sorumsuz bir siyaset diliyle etrafa zehir saçmaya devam ediyor. Özgür Özel’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor, bir gözünün gördüğünü diğeri görmezden geliyor.

Şimdiye kadar girdiği her seçimde, CHP başta olmak üzere, rakiplerini milletin oyuyla yenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeleri, Özel’in hazımsızlığı ve millet iradesine saygısızlığının net bir göstergesidir.

Özgür Özel, şaibe iddiasıyla milletin hafızasında yer edinen bir kurultayla koltuğunu devraldığı bir önceki CHP Genel Başkanının yolundan gidiyor ve siyasetteki varlığını kendince Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden sürdürmeye gayret ediyor. Fikir ve siyaset üretme kapasitesi olmayan herkes gibi yerini düşmanlıkla sağlamlaştırmaya çalışan Özgür Özel, cunta ve cuntacılık görmek istiyorsa partisinin geçmişine baksın.

Her seferinde halkı sokağa davet eden, şiddete başvuranlara destek veren ve vandalizme payanda olan kaos sevdalıları, demokrasiden de özgürlükten de bahsetmesin.

Siyasi hayatı boyunca cuntacı zihniyetle mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin destek ve sevgisiyle ömrünü memlekete hizmete vakfetmiş bir liderdir.

Siyasetteki varlık süresini mütemadiyen millete rağmen ve millete kendi düşüncelerini dayatarak geçiren bu üsttenci anlayış, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye demokrasisine sunduğu katkının zekatına bile maruz kalsa, şaşkınlıktan partisinin yolunu unutur.

"SANDIKTA KAZANAMAYACAKLARINI BİLENLER, ALGI OPERASYONLARIYLA GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASINDA"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: Siyasi tarihimizde darbeleri alkışlayan, muhtıralara selam duran, vesayet düzenlerini sahiplenen bir zihniyetin bugün “cunta” demesi tam bir ironi örneğidir.

27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a kadar ya darbelere destek olmuş ya da sessiz kalmış olanların, bugün milli iradenin temsilcilerine “cunta” yakıştırması yapması, aslında nerede durduklarını bilememelerindendir.

Demokrasiye inansalardı, 23 yıldır milletten yetki alanları “cunta” değil, millet iradesinin temsilcisi olarak görürlerdi. Ama belli ki sandıkta kazanamayacaklarını bilenler, algı operasyonlarıyla gündem değiştirme çabasında.

Millet iradesinin önünde hiçbir vesayet odağı duramaz. Bu zihniyet, milletimizi kandıramayacağını er ya da geç anlayacaktır.