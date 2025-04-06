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DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'yeni örgütlenme' çıkışı! "Tecridi kaldırmak için daha çok örgütleyeceğiz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada 'Yeni örgütlenme' çıkışı yaptı. Hatimoğulları, "Tecridi kaldırmak için daha çok örgütleyeceğiz. Sesimizi daha çok duyurmamız gereken bir evreden geçiyoruz bunu unutmayalım. Cezaevinde bulunan gençler ve bütün siyasi tutsakların özgür olması için daha çok örgütleneceğiz" dedi. Hatimoğulları ayrıca teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından iktidarın "önemli bir adım atmadığını" söyledi.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'yeni örgütlenme' çıkışı! "Tecridi kaldırmak için daha çok örgütleyeceğiz"
Melih Kadir Yılmaz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il eş başkanları toplantısının açılışında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, iktidarın, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına yönelik "önemli bir adım atmadığını" söyledi. Hatimoğulları'nın 'yeni örgütlenme' çıkışı da dikkat çekti.

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Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''Gerek 8 Mart’ta, gerek Newroz’lara katılan milyonların, gerekse Amara’da olan gençlerin, kadınların, Kürt halkının ve onlarla dayanışma içinde olan bütün halkların bir ortak talebi vardı; o da Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü. Bu süreçte özellikle yapılan çağrının, barış ve demokratik toplum çağrısının, Öcalan’ın koşullarının düzenlenmesi ve özgür bir biçimde bu çalışmalara katkı vermesinin mesajı çok güçlü bir biçimde verilmiştir.

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"İKTİDARDAN VE DEVLETTEN ATILMIŞ BİR SOMUT ADIM GÖREMİYORUZ"

Bu çağrının arkasında olduğumuzu defaatle ifade ettik. Ne yazık ki mevcut iktidar, bu konuda henüz önemli bir adım atmış değil. Her kesimin sahiplendiği bu çağrının yaşam bulabilmesi için gerekli olan siyasal, yasal ve toplumsal zeminin oluşmasıyla ilgili DEM Parti olarak gece, gündüz çalışıyoruz. Ama henüz iktidardan ve devletten atılmış bir somut adım göremiyoruz. Barışa herkes hazır. Türkiye’deki muhalefetten tutun da birçok kesime kadar herkes hazır. Meclis'te somut adımların atılması çok önemlidir. Bunlardan en yapılabilir olanı, acil bir şekilde ortak karar alabilecek bir komisyonun oluşturulmasıdır.

"YEPYENİ BİR ÖRGÜTLENME HAMLESİ İÇİNE GİRECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTERİM"

Şu bilinmeli ki oyalama siyaseti, zamana yayma siyaseti hiç kimseye kazandırmaz, 85 milyon yurttaşımıza kaybettirir. Bizler, bütün dünyada bu kadar ciddi değişimler yaşanırken, küresel sistemlerin kendini yeniden inşa etmeye, yapılandırmaya çalışırken halklar, ezilenler ve sömürülenler cephesinde yer alan DEM Parti olarak biz de aynı kalamayız. Bizlerin de yepyeni bir örgütlenme hamlesi içine gireceğimizi buradan belirtmek isterim.

"TECRİDİ KALDIRMAK İÇİN DAHA ÇOK ÖRGÜTLENECEĞİZ"

Tecridi kaldırmak için daha çok örgütleyeceğiz. Sesimizi daha çok duyurmamız gereken bir evreden geçiyoruz bunu unutmayalım. Cezaevinde bulunan gençler ve bütün siyasi tutsakların özgür olması için daha çok örgütleneceğiz. Yaptırım gücümüzü artırmalıyız, buna ihtiyacımız var. Bizler örgütlenerek bugüne kadar geldik ve çok şey biriktirdik. Şimdi sıra mevcut olan örgütlü gücümüzü artık sadece direnen değil, aynı zamanda somut olarak hak kazanan bir evreye taşımak zorundayız. O nedenle daha güçlü birlikteliklere ihtiyacımız var.

Demokratik cumhuriyeti de böyle kuracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 8 Mart’tan Newroz’lara, Newroz'dan Amara‘ya çok büyük bir moral motivasyon ve kitlesellikle geldik. Şimdi sıra 1 Mayıs’ta."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan DEM Parti
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