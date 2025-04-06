CHP kurultayında son dakika kararı! Özgür Özel'den İmamoğlu çıkışı: "Cumhurbaşkanı adayımızı içeride tutan dosyaların tamamı boş"

Son dakika haberi: CHP'nin kayyum ihtimaline karşı kararlaştırdığı 21. Olağanüstü Kurultay Ankara'da toplandı. 1368 delegenin katıldığı kurultayda eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulunuyor.
Kurultayda Özgür Özel genel başkanlık için yeniden aday oldu. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de adaylığını ortaya koydu. Ancak Uysal kurultay sırasında Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" diyerek yarıştan çekildiğini duyurdu.
Kurultay'da 1368 delegenin katılımı beklenirken sadece genel başkan değil, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay konuşmasından dikkat çeken satır başları şöyle:
Kayyum kumpasını, kurultay ilanı kumpasını boşa çıkardık.
Silivri'de yatan yiğidime, aslanıma... Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki cumhurbaşkanı, adayımız Ekrem İmamoğlu'na merhaba!
CHP’nin şefkatli eli, kapsayıcı dili CHP’yi iktidara taşıyor. 47 yıl sonra iktidar olduk. Türkiye'nin birinci partisiyiz.
Artık arkalarında millet desteği yok. Yolsuzluğu, yoksulluğu ileri boyuta götürdüler. AKP'ye muhalefet etmeyi tek suç haline getirdiler.
Erken seçimin adayı da erken belirlenir diyerek yola çıktık. Meydan okumaya karar verdik.
Erdoğan halkın desteğini alanları hedef alıyor, meşruiyeti yoktur. Zaman cuntayı dağıtmanın zamanıdır.
Bugün cumhurbaşkanı adayımızı içeride tutan dosyaların tamamı boştur. Darbe aceleye gelmiş, hazırlıksız yakalanmış, attığı iftiralara delil uyduramadan hızla ön seçime yetişmek için yaptığı işlerle adeta rezil rüsva olmuştur.
MASAK raporu tutuklamaya konulamadı. İBB'ye kayyum atayabilmek için Ekrem başkanı terörle ilişkilendirmeye çalıştılar. Ellerinde hiçbir delil yok. Ekrem başkanımızın ve tüm başkanlarımızın namusuna kefiliz. Ekrem başkana kurulan kumpas, Kürtlerin seçilme hakkına kurulan kumpastır. Kürtlerin de teminatı biziz. MASAK raporu bir poşet peçeteden ibaret. Ne sokakta ne Mecliste cunta iktidarının yaptığı darbeyi anlatmaktan çekinmem.
Yabancı yatırımcı gelsin diye çırpınan biziz.
CHP'ye kayyum atamayı 5 kez denediler. Yalan ve iftiralarla delegelerimizin iradesini karalamak istediler.
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