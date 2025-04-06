CHP kurultayında son dakika kararı! Özgür Özel'den İmamoğlu çıkışı: "Cumhurbaşkanı adayımızı içeride tutan dosyaların tamamı boş"

Son dakika haberi: CHP'nin kayyum ihtimaline karşı kararlaştırdığı 21. Olağanüstü Kurultay Ankara'da toplandı. 1368 delegenin katıldığı kurultayda eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulunuyor.

ADAY SAYISI İKİYE DÜŞTÜ

Kurultayda Özgür Özel genel başkanlık için yeniden aday oldu. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de adaylığını ortaya koydu. Ancak Uysal kurultay sırasında Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" diyerek yarıştan çekildiğini duyurdu.

Kurultay'da 1368 delegenin katılımı beklenirken sadece genel başkan değil, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL: "47 YIL SONRA İKTİDAR OLDUK"

Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay konuşmasından dikkat çeken satır başları şöyle:

Kayyum kumpasını, kurultay ilanı kumpasını boşa çıkardık.

Silivri'de yatan yiğidime, aslanıma... Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki cumhurbaşkanı, adayımız Ekrem İmamoğlu'na merhaba!

CHP’nin şefkatli eli, kapsayıcı dili CHP’yi iktidara taşıyor. 47 yıl sonra iktidar olduk. Türkiye'nin birinci partisiyiz.

54 ile 215 kez gittim. Meydanları, kitleleri, üyeleri, gençlerimizi mitinglere hazırladık. Sandıktaki mesajı doğru okumaya gayret ettik. Seçmenlerle konuşan bir dili geliştirdik, arkasında durduk.

İKTİDAR ELEŞTİRİSİ

Artık arkalarında millet desteği yok. Yolsuzluğu, yoksulluğu ileri boyuta götürdüler. AKP'ye muhalefet etmeyi tek suç haline getirdiler.

Erken seçimin adayı da erken belirlenir diyerek yola çıktık. Meydan okumaya karar verdik.

Amaçları İmamoğlu'nun önünü kesmek. Yine bir ramazan ayında, iktidar sofrasında 31 yıl önce alınmış bir diplomayı iptal etmeye, saatler sonra, 19 Mart'ta, sahur vaktinde Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına operasyon yaparak planladıkları darbeyi başlattılar. 4 günlük gözaltı süresini ön seçim tarihine denk getirdiler.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI İÇERİDE TUTAN DOSYALARIN TAMAMI BOŞTUR"