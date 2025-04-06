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CHP kurultayında son dakika kararı! Özgür Özel'den İmamoğlu çıkışı: "Cumhurbaşkanı adayımızı içeride tutan dosyaların tamamı boş"

Son dakika haberi: CHP’de kurultay heyecanı! 21. Olağanüstü Kurultay “İrade milletindir” sloganıyla gerçekleşiyor. Genel başkanlık için halihazırda görevdeki Özgür Özel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek yarışacaktı. Uysal kurultay sırasında adaylıktan çekildi. Özgür Özel kurultay konuşmasında "İBB'ye kayyum atayabilmek için Ekrem başkanı terörle ilişkilendirmeye çalıştılar. Ellerinde hiçbir delil yok. Ekrem başkanımızın namusuna kefiliz" dedi.

CHP kurultayında son dakika kararı! Özgür Özel'den İmamoğlu çıkışı: "Cumhurbaşkanı adayımızı içeride tutan dosyaların tamamı boş"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP'nin kayyum ihtimaline karşı kararlaştırdığı 21. Olağanüstü Kurultay Ankara'da toplandı. 1368 delegenin katıldığı kurultayda eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulunuyor.

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ADAY SAYISI İKİYE DÜŞTÜ

Kurultayda Özgür Özel genel başkanlık için yeniden aday oldu. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de adaylığını ortaya koydu. Ancak Uysal kurultay sırasında Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" diyerek yarıştan çekildiğini duyurdu.

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Kurultay'da 1368 delegenin katılımı beklenirken sadece genel başkan değil, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL: "47 YIL SONRA İKTİDAR OLDUK"

Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay konuşmasından dikkat çeken satır başları şöyle:

  • Kayyum kumpasını, kurultay ilanı kumpasını boşa çıkardık.

  • Silivri'de yatan yiğidime, aslanıma... Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki cumhurbaşkanı, adayımız Ekrem İmamoğlu'na merhaba!

  • CHP’nin şefkatli eli, kapsayıcı dili CHP’yi iktidara taşıyor. 47 yıl sonra iktidar olduk. Türkiye'nin birinci partisiyiz.

  • 54 ile 215 kez gittim. Meydanları, kitleleri, üyeleri, gençlerimizi mitinglere hazırladık. Sandıktaki mesajı doğru okumaya gayret ettik. Seçmenlerle konuşan bir dili geliştirdik, arkasında durduk.

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İKTİDAR ELEŞTİRİSİ

  • Artık arkalarında millet desteği yok. Yolsuzluğu, yoksulluğu ileri boyuta götürdüler. AKP'ye muhalefet etmeyi tek suç haline getirdiler.

  • Erken seçimin adayı da erken belirlenir diyerek yola çıktık. Meydan okumaya karar verdik.

  • Amaçları İmamoğlu'nun önünü kesmek. Yine bir ramazan ayında, iktidar sofrasında 31 yıl önce alınmış bir diplomayı iptal etmeye, saatler sonra, 19 Mart'ta, sahur vaktinde Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına operasyon yaparak planladıkları darbeyi başlattılar. 4 günlük gözaltı süresini ön seçim tarihine denk getirdiler.

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"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI İÇERİDE TUTAN DOSYALARIN TAMAMI BOŞTUR"

  • Erdoğan halkın desteğini alanları hedef alıyor, meşruiyeti yoktur. Zaman cuntayı dağıtmanın zamanıdır.

  • Bugün cumhurbaşkanı adayımızı içeride tutan dosyaların tamamı boştur. Darbe aceleye gelmiş, hazırlıksız yakalanmış, attığı iftiralara delil uyduramadan hızla ön seçime yetişmek için yaptığı işlerle adeta rezil rüsva olmuştur.

  • MASAK raporu tutuklamaya konulamadı. İBB'ye kayyum atayabilmek için Ekrem başkanı terörle ilişkilendirmeye çalıştılar. Ellerinde hiçbir delil yok. Ekrem başkanımızın ve tüm başkanlarımızın namusuna kefiliz. Ekrem başkana kurulan kumpas, Kürtlerin seçilme hakkına kurulan kumpastır. Kürtlerin de teminatı biziz. MASAK raporu bir poşet peçeteden ibaret. Ne sokakta ne Mecliste cunta iktidarının yaptığı darbeyi anlatmaktan çekinmem.

  • Yabancı yatırımcı gelsin diye çırpınan biziz.

  • CHP'ye kayyum atamayı 5 kez denediler. Yalan ve iftiralarla delegelerimizin iradesini karalamak istediler.

  • Gençleri bir gün yatarı olmayan suçlarla cezaevinde tutuyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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