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Özgür Özel'le konuşurken öfkelendi! Berhan Şimşek "5 dakika geç kaldık" diyerek veryansın etti: CHP kurultayında hararetli anlar

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Hazar Gönüllü

CHP kurultayında genel başkan adayları Özgür Özel ve Berhan Şimşek arasında yaşanan hararetli tartışma kameraya yansıdı. Özel'e bir şeyler anlatmaya çalışırken Şimşek'in öfkesi beden diline de yansıdı. Aday olamayan Berhan Şimşek "İmzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi" deyip isyan etti.

CHP'de bugün "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay heyecanı yaşanıyor. Kurultayın başlarında ise Berhan Şimşek ile Özgür Özel'in tartışığı anlar kameraya yansıdı.

"5 DAKİKA GEÇ KALDIK, KABUL EDİLMEDİ"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultay sırasında yarıştan çekildiğini duyurmuş, Berhan Şimşek'in ise yeterli imza sayısına ulaşamadığı öne sürülmüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sitemini şöyle dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağan Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e, sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen 'Hayır, vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum, saygılar."

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Kurultay sırasında adaylıktan çekilen Berhan Şimşek ve Ümit Uysal

"97 İMZA"

"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim. Teşekkür, kamuoyunun dikkatine."

ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞTI

Öte yandan Berhan Şimşek'in kurultay sırasında rakip olmak istediği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le tartıştığı anlar kameraya yansıdı. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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