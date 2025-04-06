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Ekrem İmamoğlu’ndan Olağanüstü Kurultay mesajı: 'Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bugün düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı'na mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında “Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Olağanüstü Kurultay mesajı: 'Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız'

CHP'nin hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'na mesaj gönderdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız! Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz "Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor. Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır. Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor.

"Tek dertleri var; ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz. Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur. Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır.

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"Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir. Bu duygularla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve bütün kurultay delegesi yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız! Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz. Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor; milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kurultay
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