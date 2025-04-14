İlk adım atıldı! Nevruz'un kutlandığı 21 Mart resmi tatil oluyor

Bir süredir gündemde olan 21 Mart'ın resmi tatil olması yönündeki beklentş, resmi olarak TBMM'ye taşındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, meclise kanun teklifi sundu. Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"NEVRUZ DEMEK ERGENEKON DESTANI DEMEKTİR"

"Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

"BÜTÜN PARTİLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben "bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum.