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Bursa’da deniz ulaşımına hava engeli: 9 sefer iptal

Bursa’da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa’da deniz ulaşımına hava engeli: 9 sefer iptal

BUDO, hava muhalefeti nedeniyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

İDO ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattında saat 08.30’da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen BUDO seferleri:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO’nun iptal edilen seferi:
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BUDO
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