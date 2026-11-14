İstanbul hava durumu! Üsküdar'da dev dalgalar kaydedildi, dolu ve hortum alarmı verildi, girişler kapatıldı

Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren şiddetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da dün etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Sahil kesimlerinde ise dev dalgalar oluştu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, bölgede beklenen olumsuz hava koşullarına karşı peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul ve Bursa çevresinde kuvvetli yağışın yanı sıra yerel dolu ve hortum oluşma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini artıracak.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken, yağışların 15 Kasım Pazar sabahına kadar devam edeceği öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji ayrıca İstanbul'un 39 ilçesinin tamamı için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

LODOS YERİNİ POYRAZA BIRAKACAK, SICAKLIK DÜŞECEK

AKOM'un İstanbul için yayımladığı uyarıda, kentte güneyli yönlerden esen lodosun öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesinin beklendiği belirtildi.

Saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabilen rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava girecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden 20-23 derecelik sıcaklıkların ise 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.

Öğleden sonra başlaması beklenen yağışların akşam saatlerinde kent genelinde etkisini artıracağı, gece boyunca yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

VALİLİK 74 İHBAR GELDİĞİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dün saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 74 ihbar ulaştığını duyurdu.

İhbarların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalarla ilgili olduğu belirtilirken, ilgili ekiplerin tüm olaylara müdahale ettiği bildirildi.

ÜSKÜDAR'DA DEV DALGALAR

Fırtınanın etkisiyle İstanbul sahillerinde oluşan yüksek dalgalar tehlikeli anlara neden oldu. Üsküdar'da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, sahile vuran dev dalgaya yakalandı.

Dalgaların şiddetiyle ıslanarak yere düşen kişilerin yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL'DA KORULAR ZİYARETE KAPATILDI

Fırtınanın ağaç ve dalların devrilmesine yol açabileceği değerlendirilerek İstanbul'daki çok sayıda yeşil alan geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kapatılan alanlar arasında Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları bulunuyor.

Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk ve Florya Atatürk kent ormanları ile Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı da geçici olarak ziyaretçi kabul etmeyecek.

TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da ulaşımda da tedbirler devreye alındı. TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler saat 08.00 itibarıyla durduruldu.

Şehir Hatları, fırtına nedeniyle çok sayıda vapur seferinin iptal edildiğini açıkladı. Bostancı-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Kabataş hatlarının da aralarında bulunduğu birçok güzergahta sefer yapılamıyor.

Bazı hatlarda ise güzergah değişikliğine gidildi. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar hattındaki seferlerin geçici olarak farklı güzergahlardan gerçekleştirileceği bildirildi.

Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı. Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, Yalova-Yenikapı-Yalova ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise planlı uçuşların sürdüğü belirtildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Şiddetli lodos Çanakkale'de de deniz ulaşımını etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kuvvetli fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

GESTAŞ da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferleri iptal etti. Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin ise bugün gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

BURSA'DA KATAMARAN ALABORA OLMA TEHLİKESİ ATLATTI

Fırtınanın etkili olduğu Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında bir katamaran büyük tehlike yaşadı.

Yeniköy Limanı'na yanaşmak isteyen Ali Alakuş, şiddetli lodos nedeniyle limana giremeyince Bandırma yönüne hareket etti. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta teknenin motoruna halat dolanması üzerine katamaran alabora olma tehlikesi geçirdi.

Telsizle yardım isteyen Alakuş'un çağrısına çevredeki balıkçılar ve mahalle muhtarı Kadir Civelek karşılık verdi. Halat yardımıyla güvenli şekilde çekilen katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na ulaştırıldı.

Yetkililer, fırtına ve kuvvetli yağışın pazar sabahına kadar etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamaları ve güncel uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.