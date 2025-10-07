Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Güvenliğinin sağlanması olmazsa olmaz"

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Gebele şehrinde. Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve kapsamında Gebele'de.
"ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA DİYALOĞUMUZUN ARTIRILMASI MÜHİM"
Zirve kapsamında konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:
- Teşkilatımızın değişen koşullara ayak uyduran, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen, haklının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak böyle bir dönemde zirvemizin temasının bölgesel barış ve güvenlik olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyoruz. Aramızdaki iş birliğini pekiştirirken üçüncü taraflarla diyaloğumuzun artırılması da mühim.
İSRAİL VE FİLİSTİN MESAJI
- İsrail'in saldırıları bölge istikrarına tehdit. Filistin'de iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil bir barışa çözüm olacağına inanıyoruz.
"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ OLMAZSA OLMAZ"
- Suriye'de istikrarın tesisi bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Suriye hükümetinin 9 ayda kaydettikleri ümit verici. Suriye'nin birliğine odaklanmalıyız.
"ORTAK ALFABEDE İLK ADIMI ATIYORUZ"
- Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz Namelerini ortak alfabeyle basıyoruz.
