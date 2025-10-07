HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Güvenliğinin sağlanması olmazsa olmaz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti. "Suriye'de istikrarın tesisi bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir" diyen Erdoğan, ortak Türk alfabesiyle ilk adımın da atıldığını duyurdu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Güvenliğinin sağlanması olmazsa olmaz"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Gebele şehrinde. Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve kapsamında Gebele'de.

"ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA DİYALOĞUMUZUN ARTIRILMASI MÜHİM"

Zirve kapsamında konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:

  • Teşkilatımızın değişen koşullara ayak uyduran, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen, haklının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak böyle bir dönemde zirvemizin temasının bölgesel barış ve güvenlik olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyoruz. Aramızdaki iş birliğini pekiştirirken üçüncü taraflarla diyaloğumuzun artırılması da mühim.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Suriye mesajı: "Güvenliğinin sağlanması olmazsa olmaz" 1

İSRAİL VE FİLİSTİN MESAJI

  • İsrail'in saldırıları bölge istikrarına tehdit. Filistin'de iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil bir barışa çözüm olacağına inanıyoruz.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ OLMAZSA OLMAZ"

  • Suriye'de istikrarın tesisi bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Suriye hükümetinin 9 ayda kaydettikleri ümit verici. Suriye'nin birliğine odaklanmalıyız.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Suriye mesajı: "Güvenliğinin sağlanması olmazsa olmaz" 2

"ORTAK ALFABEDE İLK ADIMI ATIYORUZ"

  • Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz Namelerini ortak alfabeyle basıyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 binden fazla araç denetlendi 2 bin 486 araç sürücüsüne ceza yazıldı13 binden fazla araç denetlendi 2 bin 486 araç sürücüsüne ceza yazıldı
Bakan Ersoy'da katıldı: Filistinli Snatçıların eserleri İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde! Bakan Ersoy'da katıldı: Filistinli Snatçıların eserleri İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde!

Anahtar Kelimeler:
suriye Azerbaycan Filistin İsrail Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.