SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın istikbali yoktur

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
- Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
- En utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır