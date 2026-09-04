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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın istikbali yoktur

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programında önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın istikbali yoktur

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
  • Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
  • En utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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