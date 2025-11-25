SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddet bir insanlık suçudur!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Toplantımıza teşrif eden hanım kardeşlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.
"KADINA KARŞI ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇUDUR"
- Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır. Kadına ve çocuğa şiddet bir insanlık suçudur. Kadına ve çocuğa şiddete karşı adımlar atmaya devam edeceğiz. Kendim de 2 kız evladı babası olarak, kadına ve çocuğa şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.
- Tek bir kayıp bile çoktur. Tek bir kadın şiddete uğruyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun ifadesidir. Kadına karşı şiddetle mücadelede elde ettiğimiz başarıya rağmen şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü hissediyoruz.
- Gazze'de şehitlerin 3'te 2'si kadın. İsrail'in üzerinde maalesef işlediği cinayetlerin ağırlığı oranında bir baskı kurulmadı. Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık hak ettiği tepkiyi görmedi. Tepkilerin ölçüsünü faillere göre ayarlayanlar zulme ve adaletsizliğe ortak olmuştur. Kadınların can, mal ve onuruna yönelik her saldırıya amasız, fakatsız karşı durmalıyız.
- Ailenin kilit taşı kadındır. Kadına yönelik şiddet, ailenin huzuruna vurulmuş bir darbedir. Aile kurumuma sahip çıkılmalı.
- Şiddetsiz toplumu inşa edeceğiz. Ceza adaleti sistemi güçlendirilecek. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Eylem Planı'mız hayırlı olsun.