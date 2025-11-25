Deprem uzmanı Ahmet Övgün Ercan 'Buralardan ev almayın' demişti, Dutlulu'dan yanıt geldi: "Elimizde harita var"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aylık olağan basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FERDİ BAŞKAN GELİR GELMEZ ÇOK CESUR BİR ADIMLA İŞLEMLERE BAŞLADI"

Toplantı öncesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin son çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, "Manisa'ya yeni bir irsaliye hattı kazandırıyoruz. Bu afete dayanıklı kentler kapsamında gene Dünya Bankası bir ihalesi. İller Bankası üzerinden devam ediyor. Toplam 20 milyon doları bulacak bir proje yandaki diğer iş yapılacak işlerle beraber. Manisa'nın uzun yıllar artık suçsuzlukla ilgili sorun kalmasın diye bu projeye çok hız kazandırdık. Muradiye'de çalışmalar devam ediyor. Muradiye'de özellikle biliyorsunuz yani açıkçası çok ciddi sıkıntılar var. Yani yıllardır olan sıkıntılar var. Bunların bitmesi için sağ olsun ilk başta Cengiz Başkan kredisini çıkartmıştı ama yıllardır o kredi boşta durdu. Sonra Ferdi Başkan gelir gelmez çok cesur bir adımla işlemlere başladı. İlk ihalesi o zamanda yapıldı. Biz de devam ettik. Bundan sonra 15 Aralık itibariyle çok hızlanacak. İnşallah da söz verdiğimiz tarihlerde bitmesi için elimizden gene yapacağız" dedi.

"2000 YILDAN ÖNCE YAPILMIŞ EVLERİN HEPSİ RİSKLİ EVLER"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'ın deprem riski dolayısıyla Manisa merkez ve Turgutlu'dan ev alınmaması gerektiği ile ilgili söylemi hatırlatılan Başkan Dutlulu, Prof. Dr. Ercan'a katılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Şimdi şöyle öncelikle bizim imar revizyonumuzdaki önceliklerden bir tanesi bu kentsel dönüşümü desteklemek. İlk imar çalışmamızda bununla ilgili bazı önlemler aldık ama şu anda devam eden çalışmanın ana önceliklerinden bir tanesi eski evlerin yenilenmesine yönelik olacak. Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Kentsel dönüşüm en önemli kısımlarından bir tanesi. Bu afetle ilgili, afet öncesi ile ilgili yapılması gereken en önemli şey evlerin yenilenmesi arkadaşlar. 2000 yılndan önce yapılmış evlerin hepsi riskli evler. Bununla ilgili zaten elimizde bir harita var. Şimdi biz onu diğer ilçelere de yayacağız o haritayı. Akhisar, Salihli, Turgutlu ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'yle çalışmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili elimizde bir somut veri olacak. Zaten biz dijitalleştirmiştik. Hani ben açıkçası bunu çok fazla anlatmayayım. İnsanların çok böyle bozmak istemiyorum. Ama hem mesela şöyle bir proje yapıyoruz. Deprem sonrasında çadırların kurabileceği özel parklar, yeşil alanlar oluşturacağız. Bunların daha ismi vermedik ama güvenli parklar gibi bir isim olabilir. Bir tane Şehzade'de, bir tane Yunus Emre'de. Onun dışında ciddi biçimde çadırıdır, deprem çantasıdır bu tip ihaleleri yapıyoruz. Ama ben devamlı bu deprem sonrası yaptıklarımızı anlatıp anlatıp insanların moralini bozmak istemiyorum. Çünkü bu deprem bir hafta sonra da olabilir, 50 yıl sonra da olabilir. Bizim asıl yapmamız gereken bütün vatandaşlarımızla beraber yapmamız gereken bizim depreme dayanıklı bir şehir inşa etmek. Yani ben hocama katılmıyorum. Her yerden yeni yönetmeni yapılmış, yeni deprem yönetmeliğiyle yapılmış evleri gönül rahatlığı alabilirsiniz. Bunlar 7-8 depremde 7-8 büyüklüğünde depremlerde hiçbir şey olmaz. Ama hiç alakasız deprem olmayan işte hiçbir şey olmadan Konya'da ev yıkılıyor, İstanbul'da ev yıkılıyor. Deprem bile olması gerek kalmıyor. Önemli olan burada binanın kalitesidir. Yeni yapılan evlerde hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Eski yapılan evlerin hızla yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum"

"TOKİ'YE DESTEK OLMAMIZ LAZIM, BİZİM ALTERNATİF ÜRETMEMİZ LAZIM"

İmar planıyla açılan bölgelerde pahalı konutların oluştuğunu ancak belediye olarak ucuz konut üretmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Dutlulu, "Konut sorunumuz var. Sorununu sadece imar alanı açmakla çözüleceğini düşünmüyorum. Yeni açılan imar alan alanlarında biz pahalı konut üretebiliyoruz. Çünkü orada bir rant meselesi var. Bizim ucuz konut üretmemiz lazım. Yunusemre Belediyemizde bununla ilgili çok güzel bir projemiz var. Akgedik'te kiralama usulüyle vatandaşlara ucuz konut üreteceğiz. Aylık bugünkü değer için söylüyorum. Bugünkü işte asgari ücretin 4'de 1'ine, 5 bin lira civarında bir rakamla insanları konut kiralayacağız. Bunun standartlarını belirleyeceğiz. İlk başta 1.200 evlik bir alanda başlayacağız bu işi. Parça parça gireceğiz. Çünkü hepsi bir anda yapma durumumuz yok. Talebi de göreceğiz çünkü. TOKİ'nin çok sağ olsun ben her ortamda söylüyorum. TOKİ iktidarın yaptığı doğru projelerden bir tanesidir. Ucuz şekilde durumu iyi olmayan vatandaşlara konut satıyorsunuz. Çok güzel. Ama bizim TOKİ'ye destek olmamız lazım. Bizim alternatif üretmemiz lazım. Mesela 7 bin 500 tane yapılacak. 2 bin tane biz yapabilsek ne mutlu bize. Bu adım adım yapılacak işler ama bir yerden başlamamız lazım" diye konuştu.

ERCAN 'BURALARDAN EV ALMAYIN' DEMİŞ, TEK TEK KENTLERİ SIRALAMIŞTI

Deprem Uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından, 'Uyarıyorum' diyerek; Türkiye'de ev alınmaması ve kiralanmaması gereken il ve ilçeleri tek tek sıralamıştı.

Ahmet Ercan şu paylaşımda bulunmuştu:

"Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı ,Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci° verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın."