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SON DAKİKA |Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderlerden teşekkür telefonları aldık

Son dakika haberi: Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının 6. yıldönümüyle ilgili duyduğu mutluluğu ve gururu paylaştı. Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Erdoğan, çok olumlu geri dönüşler olduğunu söyledi.

SON DAKİKA |Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderlerden teşekkür telefonları aldık
Devrim Karadağ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Ayasofya'nın ibadete açılması bize nasip oldu. Bugün 6. yılı çok mutlu ve gururluyuz. Restorasyonlar devam edecek.

SON DAKİKA |Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderlerden teşekkür telefonları aldık 1

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ

  • Geri dönüşler çok çok olumluydu. Teşekkür telgrafları ve telefonları aldık. Özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız hizmet ve ikram misafirlerimizi hoşnut etti. Başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duyular içindeydi.

SON DAKİKA |Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderlerden teşekkür telefonları aldık 2

DÜNYA KUPASI'NDA İSPANYA'NIN ZAFERİ

  • Sanchez böyle bir mutluluğu yaşaması onun en doğal hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başlamıştık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzdeki turnuvalarda başarıları yakalarsak bu da Türkiye'ye yakışır. İnşallah buna da hazırız.
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