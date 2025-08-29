HABER

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek! Kremlin duyurdu: Gözler o tarihe çevrildi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılacak kritik görüşme duyuruldu. Kremlin'den gelen açıklamaya göre görüşme Çin'de düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleşecek.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftaya Şanghay İşbirliği Örgütü'nde bir araya gelecek.

Putin Çin'de ayrıca İran Cumhurbaşkan Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşmeler yapacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Örgütün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, bu yıl 31 Ağustos-1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde yapılacak.

Çin'in ev sahipliği yapacağı zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

PUTİN, TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Putin geçtiğimiz günlerde Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Putin "ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti" mesajını vermişti.

