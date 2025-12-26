SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık alanında farklı bir ligdeyiz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye son asrın en büyük sağlık krizi olan Coronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu. Sağlık altyapısı önemini bir kez daha tecrübe ettik. Sağlık kuruluşlarımız salgını yönetmede kritik görevler üstlendi.

6 Şubat depremlerinde de benzer durum yaşadık. Hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak ilave maddi külfet oluşturmadan halkımıza sundu.

"SAĞLIK ALANINDA FARKLI BİR LİGDEYİZ"

Türkiye öncü bir ülke olduğunu defalarca gösterdi. Sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da kıvanç duyuyoruz.

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

Nedense birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve 70'lerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamu ile işbirliği içinde yol, köprü yapar bunlar anında kötülemeye başlar.

"86 MİLYONA AŞKLA HİZMET ETTİK"

-Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık 86 milyona aşkla hizmet ettik. İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden biri sağlıktır. Sağlığı göreve geldiğimiz günden beri temel insan hakkı olarak gördük. Standardı sadece belirli bir kesim için sadece belirli bir bölge için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimiz ile devlet, özel ve üniversite hastanelerimiz ile çok güçlü bir alt yapı oluşturduk.

Bugün Türkiye bin 539 sağlık kuruluğu 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır