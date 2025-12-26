HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık alanında farklı bir ligdeyiz"

Son dakika haberi: İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye öncü bir ülke olduğunu defalarca gösterdi. Sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da kıvanç duyuyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık alanında farklı bir ligdeyiz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Türkiye son asrın en büyük sağlık krizi olan Coronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu. Sağlık altyapısı önemini bir kez daha tecrübe ettik. Sağlık kuruluşlarımız salgını yönetmede kritik görevler üstlendi.
  • 6 Şubat depremlerinde de benzer durum yaşadık. Hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak ilave maddi külfet oluşturmadan halkımıza sundu.

"SAĞLIK ALANINDA FARKLI BİR LİGDEYİZ"

  • Türkiye öncü bir ülke olduğunu defalarca gösterdi. Sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da kıvanç duyuyoruz.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık alanında farklı bir ligdeyiz" 1

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

  • Nedense birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve 70'lerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamu ile işbirliği içinde yol, köprü yapar bunlar anında kötülemeye başlar.

"86 MİLYONA AŞKLA HİZMET ETTİK"

-Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık 86 milyona aşkla hizmet ettik. İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden biri sağlıktır. Sağlığı göreve geldiğimiz günden beri temel insan hakkı olarak gördük. Standardı sadece belirli bir kesim için sadece belirli bir bölge için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimiz ile devlet, özel ve üniversite hastanelerimiz ile çok güçlü bir alt yapı oluşturduk.

  • Bugün Türkiye bin 539 sağlık kuruluğu 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü! Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!
'AK Partili vekiller ekrana dönüyor' iddialarına AK Parti'den yanıt geldi!'AK Partili vekiller ekrana dönüyor' iddialarına AK Parti'den yanıt geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan hastane
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.