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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı! Meloni'ye övgü... "İtalya ile aramızda değerli bir uyum var"

Son dakika haberi: Başbakan Meloni ile temasta bulunmak üzere gittiği İtalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. "İtalya ile aramızda değerli bir uyum var" diyen Erdoğan, yeni ticaret hacmi hedefini de açıkladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı! Meloni'ye övgü... "İtalya ile aramızda değerli bir uyum var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen resmi törende Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

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"İTALYA İLE ARAMIZDA DEĞERLİ BİR UYUM VAR"

Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

  • İtalya ile aramızda değerli bir uyum var. Meloni birçok konuya cesur yaklaşıyor. İtalya’yla yeni iş birliği alanlarını değerlendirmeyi kararlaştırdık.

'40 MİLYAR DOLAR' HEDEFİ

  • Yeni ticaret hedefimiz 40 milyar dolar. İtalya ile bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağız. İtalya dış ticaretimizde ilk 5 içinde.

  • Gazze önemli gündem maddelerimizden biri oldu. Suriye'nin inşasında Türkiye-İtalya ortaklığına değindik.

AA-20250429-37787627-37787626-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ITALYA_BASBAKANI_MELONI_ILE_GORUSTUBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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