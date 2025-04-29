Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ticaret hacmi hedefini açıkladı! Meloni'ye övgü... "İtalya ile aramızda değerli bir uyum var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen resmi törende Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.
Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Yeni ticaret hedefimiz 40 milyar dolar. İtalya ile bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağız. İtalya dış ticaretimizde ilk 5 içinde.
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