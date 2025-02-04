Son dakika! DEM Parti duyurdu: Öcalan tarihi çağrı yapacak

Son dakika: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP liderinin 'Öcalan' çıkışıyla başlayan siyasi hareketlilik sonucu DEM Parti heyeti önce İmralı'da teröristbaşı Öcalan'ı ardından siyasi partileri ziyaret ettmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan son açıklamasında, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" ifadelerini kullandı.

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