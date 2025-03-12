SON DAKİKA | DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için başvuru yapacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin "DEM Parti heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt vermiş, yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Randevu istenirse veririm" demişti.

DEM PARTİ HEYETİ BAŞVURU YAPACAK

Söz konusu açıklama sonrası DEM Parti harekete geçti. Heyetin kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacağı açıklandı.

SİYASİ PARTİ TURLARI BAŞLADI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının okunmasının ardından DEM heyeti, ikinci siyasi parti turlarını gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda da DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam ediyor. DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, MHP ve AK Parti ile görüşecek.